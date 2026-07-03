Медведев проиграл немцу Штруффу и не сумел выйти в четвёртый круг Уимблдона

Штруфф продемонстрировал отличную игру, выиграв три сета подряд со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5. Теперь ему предстоит сыграть с победителем матча между Томи Полом и Хубертом Хуркачем. Несмотря на неудачу Медведева, другие российские игроки показывают хорошие результаты: Роман Сафиуллин уже вышёл в четвёртый круг , а Карен Хачанов ещё имеет шанс присоединиться к нему.

Уимблдон – это старейший и самый уважаемый теннисный турнир из серии Большого шлема, который проводится в конце июня – начале июля в Лондоне, на травяных кортах Всеанглийского клуба. Он уникален тем, что сохранил традиционное травяное покрытие, что делает игру быстрой и требует мощной подачи и частых выходов к сетке. Турнир славится своими строгими правилами: игроки носят только белое, рекламы на кортах нет, а зрители наслаждаются клубникой со сливками и напитком Pimm’s. Королевская семья традиционно посещает матчи. Соревнования включают пять основных категорий: мужской и женский одиночный разряд, мужской и женский парный разряд, а также смешанный парный разряд. Рекордсменами по числу побед в одиночном разряде являются Роджер Федерер (8 титулов) и Мартина Навратилова (9 титулов).