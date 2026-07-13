«Психологический момент»: Тренер Ольховский оценил победу Синнера над Зверевым на Уимблдоне

Заслуженный тренер России по теннису Андрей Ольховский поделился впечатлениями от финала Уимблдона-2026. Итальянец Янник Синнер переиграл немца Александра Зверева в четырёх партиях — 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Наставник в беседе с «Чемпионатом» отметил, что исход встречи был предсказуем: прежде Зверев ни разу не обыгрывал своего соперника. Тем не менее специалист увидел прогресс в игре Саши: действовал смело, и первый сет показал, что при должной скорости и уверенности немец способен навязывать борьбу даже Синнеру и Карлосу Алькарасу.

Главная проблема, по мнению Ольховского, кроется в психологии. Показывать такой уровень нужно не один-два сета, а минимум три, чтобы побеждать теннисистов подобного калибра. В остальном же, подчеркнул эксперт, Зверев уже демонстрирует феноменальный теннис на фоне остальных конкурентов в туре, и его результаты говорят сами за себя.

Ранее стало известно, что Синнер обыграл Зверева в финале и второй раз подряд выиграл Уимблдон. Теннисисты провели на корте четыре сета. Первая ракетка мира Синнер уверенно защитил свой статус. Зверев занимает третью строчку в рейтинге ATP.