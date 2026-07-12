Синнер обыграл Зверева в финале и второй раз подряд выиграл Уимблдон

Итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева в решающем матче Уимблдона. Теннисисты провели на корте четыре сета. Итоговый счёт встречи составил 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Первая ракетка мира Синнер уверенно защитил свой статус. Зверев занимает третью строчку в рейтинге ATP.

Итальянский спортсмен выиграл Уимблдон второй год подряд. В его активе также две победы на Australian Open в 2024 и 2025 годах. Кроме того, Синнер забрал трофей US Open в 2024 году.

Российский теннисист Роман Сафиуллин показал лучший результат среди соотечественников. Спортсмен занимает 132-ю строчку в мировом рейтинге и дошёл до четвёртого круга. Там он проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Рекорд по числу побед в мужском одиночном разряде на этом турнире принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру. Легенда мирового тенниса уже завершил профессиональную карьеру.

Общий призовой фонд турнира достигает 64,2 миллиона фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заберут по 3,2 миллиона фунтов.