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12 июля, 19:34

Синнер обыграл Зверева в финале и второй раз подряд выиграл Уимблдон

Янник Синнер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / janniksin

Янник Синнер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / janniksin

Итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева в решающем матче Уимблдона. Теннисисты провели на корте четыре сета. Итоговый счёт встречи составил 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Первая ракетка мира Синнер уверенно защитил свой статус. Зверев занимает третью строчку в рейтинге ATP.

Итальянский спортсмен выиграл Уимблдон второй год подряд. В его активе также две победы на Australian Open в 2024 и 2025 годах. Кроме того, Синнер забрал трофей US Open в 2024 году.

Российский теннисист Роман Сафиуллин показал лучший результат среди соотечественников. Спортсмен занимает 132-ю строчку в мировом рейтинге и дошёл до четвёртого круга. Там он проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Рекорд по числу побед в мужском одиночном разряде на этом турнире принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру. Легенда мирового тенниса уже завершил профессиональную карьеру.

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Общий призовой фонд турнира достигает 64,2 миллиона фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заберут по 3,2 миллиона фунтов.

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Лия Мурадьян
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