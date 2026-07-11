Анна Пушкарёва принесла России первую за 10 лет победу на юниорском Уимблдоне

Этот успех стал первым для России на юниорском травяном «Шлеме» с 2016 года, когда чемпионкой стала Анастасия Потапова. Пушкарёва, которая пока не имеет побед на взрослом уровне и занимает 1015-е место в рейтинге WTA, пополнила список российских победительниц этого престижного турнира, в который ранее входили Вера Душевина и Софья Жук.