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11 июля, 15:10

Анна Пушкарёва принесла России первую за 10 лет победу на юниорском Уимблдоне

Анна Пушкарёва. Обложка © ТАСС / AP / Kin Cheung

Анна Пушкарёва. Обложка © ТАСС / AP / Kin Cheung

Юная россиянка Анна Пушкарёва сенсационно выиграла юниорский Уимблдон. В финале 17-летняя теннисистка, посеянная под 14-м номером, сломила сопротивление первой ракетки турнира Сунь Синьжань. Итоговый счёт встречи — 5:7, 6:3, 6:4.

Этот успех стал первым для России на юниорском травяном «Шлеме» с 2016 года, когда чемпионкой стала Анастасия Потапова. Пушкарёва, которая пока не имеет побед на взрослом уровне и занимает 1015-е место в рейтинге WTA, пополнила список российских победительниц этого престижного турнира, в который ранее входили Вера Душевина и Софья Жук.

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Ранее сообщалось, что немецкий теннисист Александр Зверев обыграл британца Артура Фери в полуфинале со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. Для 29-летнего спортсмена этот финал станет первым в карьере на Уимблдоне.

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Наталья Демьянова
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