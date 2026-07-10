Два теннисиста с аллергией на траву сыграют в финале Уимблдона

Необычная ситуация сложилась на Уимблдоне: в финал вышли два теннисиста, Александр Зверев из Германии (мужской разряд) и Каролина Мухова из Чехии (женский разряд), которые оба страдают аллергией на травяное покрытие кортов.

Для участия в турнире им приходится ежедневно принимать лекарства. Мухова использует таблетки и капли для носа и глаз, а Зверев, у которого летняя трава вызывает сильный насморк и чихание, принимает антигистаминные препараты. Примечательно, что Зверев ранее в этом сезоне уже одержал победу на грунтовом «Ролан Гаррос».

Соперницей Муховой по финалу станет её соотечественница Линда Носкова. Зверев же в борьбе за титул встретится с победителем пары Янник Синнер и Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Пушкарёва вышла в полуфинал юниорского Уимблдона. В матче 1/4 финала она сумела обыграть представительницу Китая Цюй Ихань. Поединок получился затяжным и продлился почти два часа. 14-я ракетка соревнований уверенно забрала стартовую партию со счётом 6:3, но во втором сете китаянка восстановила равновесие, взяв верх с зеркальным результатом. В решающем игровом отрезке россиянка действовала точнее и вновь оформила победу 6:3.