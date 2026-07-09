Россиянка Пушкарёва выбила китаянку и пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона

Россиянка Анна Пушкарёва пробилась в полуфинальную стадию юниорского Уимблдона. В напряжённом четвертьфинальном поединке 14-я сеяная турнира сломила сопротивление китаянки Цюй Ихань. Матч, продлившийся 1 час 54 минуты, завершился победой нашей теннисистки в трёх сетах — 6:3, 3:6, 6:3».

В полуфинальном поединке Пушкарёвой предстоит встретиться с Полиной Скляр. Украинская теннисистка (15-й номер посева) пробилась в 1/2 финала, сломив сопротивление россиянки Марии Макаровой (7) в упорном трёхсетовом матче — 6:3, 6:7 (3:7), 6:4.

Ранее Life.ru писал, что Роман Сафиуллин расплакался после победы над восходящей звездой тенниса на Уимблдоне. Он одолел бразильца Жуана Фонсеку. Поединок на травяных кортах Лондона закончился с сухим счетом 6:3, 6:3, 6:3.