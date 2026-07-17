Вернули гимн и флаг: Россиян допустили к турнирам в ещё одном виде спорта

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) допустил россиян к турнирам без ограничений. О решении организации ТАСС сообщили в пресс-службе ETTU.

Решение вступает в силу 28 июля. С этой даты обладатели паспортов РФ и Белоруссии смогут выступать на соревнованиях с национальной символикой на общих основаниях.

В ETTU подчеркнули, что позиция пересмотрена для синхронизации с Международной федерацией настольного тенниса (ITTF) и МОК. Ранее, 13 июля, аналогичные ограничения сняла ITTF.

Исполнительный комитет европейской структуры утвердил изменения 16 июля. В организации отметили, что это стало прямым следствием вердикта ITTF и решений Международного олимпийского комитета от 7 июля.

В настоящее время ETTU уже приступила к реализации практических шагов для внедрения новых правил. Там добавили, что продолжат отслеживать развитие ситуации.

Напомним, Исполком МОК отменил свои рекомендации международным спортивным федерациям, которые с 2022–2023 годов предусматривали ограничения на участие российских и белорусских спортсменов и команд в международных соревнованиях. Одновременно МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. В комитете подчеркнули, что прежние рекомендации больше не являются актуальными, а дальнейшие решения о допуске спортсменов, команд, использовании национальной символики и условиях участия теперь должны принимать сами международные федерации в соответствии со своими правилами и Олимпийской хартией.