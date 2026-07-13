Международная федерация настольного тенниса допустит россиян с флагом и гимном
Обложка © ТАСС / Наталия Федосенко
Российские спортсмены с 28 июля смогут в полном объёме участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF). Об этом сообщили в пресс-службе Федерации настольного тенниса России.
Как следует из письма ITTF, исполнительный совет организации рассмотрел вопрос допуска спортсменов с российскими паспортами и принял решение о полном восстановлении их участия в турнирах.
В федерации отметили, что новые правила начнут действовать с 28 июля 2026 года. При принятии решения ITTF учитывала сразу несколько факторов, включая недавнее заявление Международного олимпийского комитета, пишет ТАСС.
Напомним, МОК принял решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России. Это означает отмену рекомендации по ограничениям для российских спортсменов. При этом разрешат ли нашим атлетам выступать под флагом РФ на Олимпиаде-2028, решится позднее.
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