Международная федерация настольного тенниса допустит россиян с флагом и гимном

Российские спортсмены с 28 июля смогут в полном объёме участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF). Об этом сообщили в пресс-службе Федерации настольного тенниса России.

Как следует из письма ITTF, исполнительный совет организации рассмотрел вопрос допуска спортсменов с российскими паспортами и принял решение о полном восстановлении их участия в турнирах.

В федерации отметили, что новые правила начнут действовать с 28 июля 2026 года. При принятии решения ITTF учитывала сразу несколько факторов, включая недавнее заявление Международного олимпийского комитета, пишет ТАСС.