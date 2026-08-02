В Сумской области сообщили о ликвидации командира батальона ВСУ

Командир 1-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Андрей Ливенко был ликвидирован в Краснопольском районе Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, вместе с комбатом были ликвидированы несколько офицеров ВСУ, а также военнослужащие батальона охраны, которые сопровождали его.

Иных подробностей о времени, обстоятельствах операции и количестве погибших источник не привёл.

Официальных комментариев украинской стороны по этой информации на момент публикации не поступало.

Ранее в Хмельницкой области произошёл взрыв на складе боеприпасов. По данным российских силовых структур, в результате могли погибнуть не менее 20 военнослужащих украинских сил специальных операций, а после ЧП в регионе начались проверки.