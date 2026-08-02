«Героизм и мужество»: Путин поставил в пример действия десантников в зоне СВО

Глава государства Владимир Путин обратился к личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск в связи с их профессиональным праздником. Президент подчеркнул, что бойцы по праву гордятся именами создателей этих подразделений, опираясь на опыт старших поколений. Официальное послание опубликовано на портале Кремля.

В поздравительной телеграмме особо отмечена работа военнослужащих на передовой. Президент акцентировал внимание на «умелых и решительных действиях» солдат, которые в настоящее время «плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию».

Лидер страны выделил проявленный героизм десантников на наиболее сложных участках фронта. По словам верховного главнокомандующего, подразделения эффективно выполняют поставленные боевые задачи в условиях специальной военной операции.

Президент выразил уверенность, что «крылатая пехота» продолжит вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности. Такие усилия крайне важны для сохранения суверенитета и обеспечения долгосрочной национальной безопасности государства.

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Днём основания ВДВ считается 2 августа 1930 года. Тогда под Воронежем во время учений Московского военного округа впервые десантировалась боевая группа из 12 человек под руководством командира Леонида Минова — энтузиаста парашютного спорта и первого советского военного парашютиста. Официальный статус праздник получил в мае 2006 года после подписания соответствующего указа президентом России. До этого с конца XX века традиция отмечать дату первых учений существовала неофициально.

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В телеграмме особо отмечена работа военнослужащих на передовой. Президент акцентировал внимание на «умелых и решительных действиях» солдат, которые в настоящее время «плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию».

Лидер страны выделил проявленный героизм десантников на наиболее сложных участках фронта. По словам верховного главнокомандующего, подразделения эффективно выполняют поставленные боевые задачи в условиях специальной военной операции.

Российский руководитель выразил уверенность, что «крылатая пехота» продолжит вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности. Такие усилия крайне важны для сохранения суверенитета и обеспечения долгосрочной национальной безопасности государства.