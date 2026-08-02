«Твёрдо стоять за веру»: Что важно сделать православным в день пророка Ильи

В День пророка Ильи православным верующим стоит посетить храм или помолиться дома, попросив у Бога мужества хранить веру и воспитывать детей в православных традициях. Об этом РИА «Новости» рассказал штатный священник столичного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках – патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван.

Священнослужитель отметил, что лучшим способом провести Ильин день станет посещение богослужения и молитва в храме. Если такой возможности нет, обратиться к Богу можно и дома. По словам протоиерея, для домашней молитвы достаточно найти текст молитвы пророку Илье и искренне помолиться.

«И попросите Бога, чтобы вселилась в нас подобная пророку смелость, решительность стоять твёрдо за православную веру, хранить её в сердце, своей жизни. Детей воспитывать в православии, потому что это наше будущее», — заключил он.

Ежегодно 2 августа православная церковь чтит память пророка Ильи. В этот же день в России отмечается День Воздушно-десантных войск, небесным покровителем которых считается ветхозаветный пророк.

Ранее православным верующим напомнили, с какими просьбами принято обращаться к преподобному Серафиму Саровскому. Святого просят об исцелении от болезней, поддержке в тяжёлых жизненных ситуациях, а также о мире и согласии в семье.