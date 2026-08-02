Белгород и Белгородский округ 2 августа подверглись ракетной атаке ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. О произошедшем сообщили в региональном оперативном штабе.

Данные о возможных повреждениях инфраструктуры пока уточняются. После атаки на месте начали работать экстренные службы. Специалисты устанавливают последствия произошедшего и собирают дополнительную информацию. Власти региона продолжают следить за обстановкой и обещают сообщить новые подробности после завершения проверки.

Ранее стало известно о другом инциденте в Белгородском округе, где мирные жители получили травмы после атак беспилотников. Один из ударов пришёлся по посёлку Октябрьский. Там FPV-дрон взорвался во дворе частного дома, в результате чего мужчина получил множественные осколочные ранения груди, живота, рук и ног.