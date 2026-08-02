Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 07:34

Налёт на Башкирию: Силы ПВО сбили 25 дронов, в промзоне тушат пожар

В Башкирии отразили массированную атаку 25 беспилотников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Утром 2 августа 2026 года в Республике Башкортостан была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов. Согласно заявлению главы республики Радия Хабирова, всего силами Министерства обороны РФ, подразделений охраны предприятий и мобильных огневых групп БАРС было уничтожено 25 БПЛА.

В ходе налёта один из беспилотников был сбит над территорией промышленной зоны города Уфы. В результате падения обломков возник пожар. На текущий момент профильные службы уже приступили к его тушению.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Ситуация находится под контролем властей региона.

Средства ПВО за ночь сбили 635 беспилотников ВСУ над регионами России
Средства ПВО за ночь сбили 635 беспилотников ВСУ над регионами России

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что во время ночной атаки беспилотников ВСУ в регионе погибли два человека. По его словам, семьям погибших окажут всю необходимую помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar