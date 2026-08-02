Налёт на Башкирию: Силы ПВО сбили 25 дронов, в промзоне тушат пожар

Утром 2 августа 2026 года в Республике Башкортостан была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов. Согласно заявлению главы республики Радия Хабирова, всего силами Министерства обороны РФ, подразделений охраны предприятий и мобильных огневых групп БАРС было уничтожено 25 БПЛА.

В ходе налёта один из беспилотников был сбит над территорией промышленной зоны города Уфы. В результате падения обломков возник пожар. На текущий момент профильные службы уже приступили к его тушению.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Ситуация находится под контролем властей региона.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что во время ночной атаки беспилотников ВСУ в регионе погибли два человека. По его словам, семьям погибших окажут всю необходимую помощь.