Небо ударило прямо в поле: Пастух погиб от молнии под Нижним Новгородом

В Уренском муниципальном округе Нижегородской области произошёл смертельный несчастный случай. Во время работы на пастбище 62-летний животновод погиб после удара молнии. Об этом сообщила трудовая инспекция региона.

Трагедия случилась 30 июля около 13:00 в деревне Содомово. Мужчина в этот момент занимался выпасом колхозного стада. По данным трудовой инспекции региона, погибший был сотрудником ООО «Нива». Прибывшие на место медики не смогли спасти его и зафиксировали смерть.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. Нижегородская государственная инспекция труда начала расследование, чтобы выяснить все причины несчастного случая.

Ранее в Коми произошёл похожий случай во время грозы. В Сосногорском районе 19-летний парень получил серьёзные травмы после удара молнии. Инцидент случился в деревне Пожня, когда молодой человек находился на мосту вместе с друзьями. После разряда он получил ожоги, а его товарищи оперативно вызвали помощь и обратились к взрослым.