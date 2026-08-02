«Никто, кроме нас!»: Яркий репортаж Life.ru с празднования Дня ВДВ в сердце столицы

Москва масштабно отмечает 96-ю годовщину со дня основания Воздушно-десантных войск. Празднование началось утром с божественной литургии в храме пророка Илии, который считается небесным покровителем «крылатой пехоты». Подробнее — в репортаже Life.ru.

В Москве отметили 96-годовщину основания ВДВ. Видео © Life.ru

Празднование началось с памятных церемоний. У мемориалов и памятников воинам-десантникам, в том числе на Суворовской площади и в других местах, десантники, ветераны и горожане возложили цветы и венки. Собравшиеся почтили память погибших товарищей минутой молчания.

В Москве отметили 96-ю годовщину основания ВДВ. Фото © Life.ru

В Москве отметили 96-ю годовщину основания ВДВ. Фото © Life.ru

Ключевым событием стал традиционный крестный ход. Военнослужащие, ветераны и курсанты проследовали во главе со священнослужителями по улице Ильинке к Красной площади. Шествие символизирует духовную связь поколений защитников Отечества.

В Москве отметили 96-ю годовщину основания ВДВ. Фото © Life.ru

У Лобного места состоялась официальная часть. Под стенами Кремля прошёл молебен, после которого была объявлена минута молчания в память о погибших при исполнении воинского долга товарищах.

В Москве отметили 96-ю годовщину основания ВДВ. Фото © Life.ru

В Москве отметили 96-ю годовщину основания ВДВ. Фото © Life.ru

Затем парадные расчёты ВДВ и бойцы военно-патриотических клубов прошли маршем перед зрителями. Основные гуляния традиционно развернулись также в парке Горького, на ВДНХ и других площадках, где работали полевые кухни, звучала «Синева» и встречались сослуживцы в голубых беретах и тельняшках.

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Днём основания ВДВ считается 2 августа 1930 года. Тогда под Воронежем во время учений Московского военного округа впервые десантировалась боевая группа из 12 человек под руководством командира Леонида Минова — энтузиаста парашютного спорта и первого советского военного парашютиста. Официальный статус праздник получил в мае 2006 года после подписания соответствующего указа президентом России. До этого с конца XX века традиция отмечать дату первых учений существовала неофициально.