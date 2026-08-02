Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 10:26

Горловка погрузилась во тьму: Весь город остался без электричества

В Горловке 2 августа полностью отключилось электроснабжение из-за аварии

Обложка © magnific / jeswin

Обложка © magnific / jeswin

В Горловке произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остался весь город. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

«В связи с аварийной ситуацией Горловка обесточена. Работы по возобновлению подачи электроэнергии ведутся», — написал он в своём Telegram-канале.

Часть Запорожской области осталась без света после удара по энергосистеме
Часть Запорожской области осталась без света после удара по энергосистеме

Ранее крупная коммунальная авария произошла во Владивостоке. Тогда без электроснабжения остались более 13 тысяч человек, а часть жителей Фрунзенского и Первомайского районов одновременно лишилась холодной воды. Из-за повреждения электросетей подачу воды временно прекратили примерно для 11 тысяч человек.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar