Горловка погрузилась во тьму: Весь город остался без электричества

В Горловке произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остался весь город. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

«В связи с аварийной ситуацией Горловка обесточена. Работы по возобновлению подачи электроэнергии ведутся», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее крупная коммунальная авария произошла во Владивостоке. Тогда без электроснабжения остались более 13 тысяч человек, а часть жителей Фрунзенского и Первомайского районов одновременно лишилась холодной воды. Из-за повреждения электросетей подачу воды временно прекратили примерно для 11 тысяч человек.