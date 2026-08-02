Горловка погрузилась во тьму: Весь город остался без электричества
В Горловке 2 августа полностью отключилось электроснабжение из-за аварии
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В Горловке произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остался весь город. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.
«В связи с аварийной ситуацией Горловка обесточена. Работы по возобновлению подачи электроэнергии ведутся», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее крупная коммунальная авария произошла во Владивостоке. Тогда без электроснабжения остались более 13 тысяч человек, а часть жителей Фрунзенского и Первомайского районов одновременно лишилась холодной воды. Из-за повреждения электросетей подачу воды временно прекратили примерно для 11 тысяч человек.
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