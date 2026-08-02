Правящая партия Армении вновь выдвинула Пашиняна на пост премьера
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Партия «Гражданский договор», обладающая большинством в парламенте Армении, официально выдвинула Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Соответствующий пакет документов уже передан президенту страны.
Данный шаг стал следствием победы политической силы на июньских выборах, где партия заручилась поддержкой почти 50% избирателей.
Ранее сегодня Пашинян подал в отставку в связи с началом работы парламента нового созыва. Формальная отставка правительства была анонсирована заранее. Далее президент Армении должен будет назначить нового главу кабинета министров из партии, победившей на выборах.
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