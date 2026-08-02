Президент Армении принял отставку правительства Никола Пашиняна

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал официальный указ об отставке правительства республики, которое возглавлял Никол Пашинян.

Основанием для принятия такого решения стала статья 130 Конституции Армении. Согласно тексту документа, глава государства принял отставку кабинета министров.

На данный момент другие подробности процесса передачи полномочий и дальнейшие шаги по формированию нового состава правительства официально не озвучиваются.

В начале июня 2026 года в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей составила 58,97%. Согласно официальным итогам, объявленным 14 июня, в Национальное собрание нового (девятого) созыва прошли партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна — 49,7% голосов, блок «Армения», который возглавляет бывший президент Роберт Кочарян и партия «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна.