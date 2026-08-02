Правительство Армении во главе с Пашиняном ушло в отставку

Правительство Армении официально прекратило свою деятельность. Премьер-министр Никол Пашинян подписал распоряжение об уходе действующего состава кабинета министров.

Документ уже передан на утверждение президенту республики Ваагну Хачатуряну. Процедура прошла в первой половине дня в субботу. Это требование закреплено в статье 158 основного закона государства.

Решение принято в связи с началом работы Национального собрания нового созыва. Первая сессия парламента стартовала сегодня утром. Согласно правовым нормам, смена исполнительной власти происходит именно в этот момент.

Пашинян подтвердил процедуру. Он отметил, что все министры продолжат выполнять текущие задачи. Исполняющие обязанности будут управлять ведомствами до формирования нового состава.

В начале июня 2026 года в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей составила 58,97%. Согласно официальным итогам, объявленным 14 июня, в Национальное собрание нового (девятого) созыва прошли партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна — 49,7% голосов, блок «Армения», который возглавляет бывший президент Роберт Кочарян и партия «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна.