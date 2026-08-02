При атаке ВСУ на сельхозпредприятие в Белгородчине погибли три человека

Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по территории сельскохозяйственного предприятия в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Инцидент произошёл в селе Казачья Лисица, где снаряды попали в зону сельхозобъекта. В результате обстрела погибли трое мужчин. Ещё трое получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы в Борисовскую центральную районную больницу, откуда их впоследствии переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая помощь. Обстоятельства атаки уточняются, на месте работают экстренные службы. Губернатор региона пообещал держать ситуацию на личном контроле и оказать поддержку семьям погибших.

Ранее в Белгородском округе произошёл инцидент: FPV-дрон взорвался во дворе частного дома в посёлке Октябрьский, в результате чего мужчина получил множественные осколочные ранения груди, живота, рук и ног. Атаки беспилотников привели к травмам мирных жителей.