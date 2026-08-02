Звезда «Чудо-женщины» Линда Картер поразила фанатов откровенным фото

Легендарная исполнительница роли Чудо-женщины Линда Картер поделилась с поклонниками серией фотографий со съёмочной площадки своего нового проекта. На снимках 75-летняя актриса позирует в наполненной пеной ванне на фоне живописного озера, а рядом с ней стоит бокал с мартини — такие кадры стали частью анонса фильма «Суперполицейские 3».

В своём блоге Картер предупредила подписчиков, что в одной из сцен картины она появится обнажённой. На опубликованных кадрах она улыбается, а на других фото запечатлена в сером халате в окружении коллег по площадке. Поклонники мгновенно отреагировали на пост восторженными комментариями о её моложавом внешнем виде.

Ранее в интервью People актриса призналась, что не прибегала к пластическим операциям на лице, поскольку боится неудачного результата. Картер также отметила, что идеальный образ на красных дорожках — это результат труда профессиональных визажистов, а без макияжа знаменитости выглядят как обычные люди.

«Я просто боюсь. Это страшно, потому что мы все видели неудачные примеры», — сказала она.

Линда Картер остаётся культовой фигурой для нескольких поколений зрителей благодаря сериалу о Чудо-женщине, который выходил с 1975 по 1979 год. Несмотря на годы, актриса с теплотой относится к своему самому известному образу и охотно говорит о нём в интервью.

Ранее 56-летняя Дженнифер Лопес устроила откровенную фотосессию в блоге, сфотографировавшись перед зеркалом в одном полотенце, с распущенными волосами и ярким макияжем. В интервью она не раз отмечала, что секрет её внешнего вида кроется в дисциплине.