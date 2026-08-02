Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 13:48

Россиянка Мария Жовнер выиграла чемпионат Европы по академической гребле

Российская спортсменка Мария Жовнер выиграла чемпионат Европы по академической гребле в соревнованиях одиночек лёгкого веса. Финальный заезд прошёл в итальянском Варезе.

В решающем заезде на дистанции 2 километра Жовнер показала результат 7 минут 30,47 секунды. На второй части дистанции россиянка смогла заметно ускориться и финишировала первой. Серебряную медаль завоевала представительница Нидерландов Тоска Кеттлер с результатом 7:36,58. Третье место заняла гречанка Гавриэла Лиолиу — 7:39,14. Жовнер выступала на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Годом ранее в этой же дисциплине спортсменка стала бронзовым призёром турнира.

Мария Жовнер родилась в 2002 году в Бронницах Московской области. Греблей начала заниматься в 13 лет, представляет Московскую область и тренируется под руководством Алексея Щепетильникова. В 2020 году получила звание мастера спорта России. До победы на взрослом чемпионате Европы спортсменка становилась многократной чемпионкой России, а также завоёвывала медали международных соревнований.

Россиянки Дорошко и Шмидт взяли бронзу на ЧЕ по синхронному плаванию
Россиянки Дорошко и Шмидт взяли бронзу на ЧЕ по синхронному плаванию

Ранее сообщалось, что перед финалом турнира WTA в Мемфисе российская теннисистка Кристина Лютова привлекла внимание успешным выступлением на соревнованиях. 16-летняя спортсменка начала турнир с квалификации, после чего смогла пробиться в основную сетку и дойти до полуфинала. В матче за выход в решающий поединок Лютова обыграла американку Эльвину Калиеву со счётом 7:5, 6:1.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Гребля
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar