Россиянка Мария Жовнер выиграла чемпионат Европы по академической гребле

Российская спортсменка Мария Жовнер выиграла чемпионат Европы по академической гребле в соревнованиях одиночек лёгкого веса. Финальный заезд прошёл в итальянском Варезе.

В решающем заезде на дистанции 2 километра Жовнер показала результат 7 минут 30,47 секунды. На второй части дистанции россиянка смогла заметно ускориться и финишировала первой. Серебряную медаль завоевала представительница Нидерландов Тоска Кеттлер с результатом 7:36,58. Третье место заняла гречанка Гавриэла Лиолиу — 7:39,14. Жовнер выступала на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Годом ранее в этой же дисциплине спортсменка стала бронзовым призёром турнира.

Мария Жовнер родилась в 2002 году в Бронницах Московской области. Греблей начала заниматься в 13 лет, представляет Московскую область и тренируется под руководством Алексея Щепетильникова. В 2020 году получила звание мастера спорта России. До победы на взрослом чемпионате Европы спортсменка становилась многократной чемпионкой России, а также завоёвывала медали международных соревнований.

Ранее сообщалось, что перед финалом турнира WTA в Мемфисе российская теннисистка Кристина Лютова привлекла внимание успешным выступлением на соревнованиях. 16-летняя спортсменка начала турнир с квалификации, после чего смогла пробиться в основную сетку и дойти до полуфинала. В матче за выход в решающий поединок Лютова обыграла американку Эльвину Калиеву со счётом 7:5, 6:1.