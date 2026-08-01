Юная россиянка Лютова пробилась в первый финал турнира WTA

16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова продолжает пробиваться на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Мемфисе. В полуфинале она уверенно обыграла представительницу США Эльвину Калиеву и впервые в карьере вышла в финал соревнований под эгидой WTA.

Матч завершился победой Лютовой со счётом 7:5, 6:1. Россиянка начала турнир с квалификации, успешно преодолела отбор и теперь поборется за титул. В финале её соперницей станет победительница встречи между мексиканкой Ренатой Сарасуа и чешской теннисисткой Дарьей Видмановой. Обе спортсменки выступают в основной сетке без номера посева.

Сейчас Лютовой 16 лет. Она занимает 229-е место в мировом рейтинге WTA. Турнир в Мемфисе уже стал для неё знаковым. Именно здесь россиянка одержала первую победу в основной сетке соревнований WTA, а теперь впервые добралась до финала.

Тем временем ещё одна представительница России Диана Шнайдер завершила выступление на турнире WTA в Вашингтоне. В полуфинале она уступила первой сеяной американке Джессике Пегуле. Матч закончился со счётом 7:5, 6:4 в пользу теннисистки из США, и Шнайдер остановилась в шаге от финала.