Теннисистку Сухотину дисквалифицировали почти на 5 лет за попытки делать ставки

Российская теннисистка Анастасия Сухотина получила дисквалификацию сроком на 4 года и 10 месяцев за нарушение антикоррупционных правил. По данным ITIA, спортсменка делала ставки, пыталась склонить к нечестной игре других теннисистов и уничтожала улики.

Наказание, включающее штраф в 30 тысяч долларов (из них 22,5 тысячи — условно), действует с 17 июля 2026 года по 16 мая 2031 года. Сухотина признала восемь эпизодов нарушений, совершённых в период с 2019 по 2024 год.

В свои 26 лет Александра Сухотина имеет в активе 607-ю строчку мирового рейтинга WTA — это пиковый показатель в её профессиональной карьере, зафиксированный в августе 2019 года.

Российская теннисистка Екатерина Александрова ранее потеряла сознание во время матча первого круга турнира Memphis Classic в США. Спортсменка не смогла продолжить встречу из-за недомогания, связанного с жарой.