Теннисистка Александрова покинула корт в инвалидной коляске после обморока

Российская теннисистка Екатерина Александрова потеряла сознание во время матча первого круга турнира Memphis Classic в США. Спортсменка не смогла продолжить встречу из-за недомогания, связанного с жарой.

Температура в штате Теннесси достигала примерно 36 градусов. Поединок против 16-летней Кристины Люитовой продолжался более трёх часов.

Во время следующего розыгрыша 19-я ракетка мира упала на площадку. Медики оказали ей помощь прямо на корте. Россиянка ненадолго смогла подняться, однако покинула арену на инвалидной коляске. Люитова расплакалась, узнав, что соперница не вернётся в игру.

Матч завершился досрочно при счёте 7:6, 4:6, 5:4 в пользу 16-летней теннисистки. Для неё эта встреча стала дебютной в основном туре WTA. Инцидент вызвал вопросы к проведению нового турнира WTA 250 в Мемфисе в самый жаркий период года. Соревнование впервые появилось в календаре и заменило этап в Кливленде.

В начале июля Александрова вышла в третий круг Уимблдона. Россиянка обыграла представительницу Таиланда Ланлану Тараруди со счётом 7:5, 7:5.