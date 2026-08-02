Geely анонсировала двигатель с возможностью заливать метанол и бензин

Китайский автогигант Geely представил новый силовой агрегат для гибридного седана Galaxy Starshine 6 EF. Главная особенность установки — возможность заливать метанол и бензин в один топливный бак в любых пропорциях, что делает автомобиль универсальным с точки зрения выбора горючего, сообщает IThome.

«Как ни заправь — поедет», — так описывают эту особенность в компании.

Система работает следующим образом: повседневные поездки осуществляются на электротяге, при разряде батареи подключается двигатель внутреннего сгорания, использующий метанол, а при его отсутствии — обычный бензин. Распознавание смеси обеспечивает специальный датчик концентрации, который в реальном времени передаёт данные в блок управления, корректирующий впрыск и зажигание.

Инженеры решили и проблему холодного пуска, которая характерна для метанола. Установка стабильно запускается при температуре до минус 40 градусов благодаря непосредственному впрыску под высоким давлением и особой калибровке.

Стендовые испытания длились в 3,6 раза дольше, чем у обычного бензинового мотора, а общий пробег в дорожных тестах составил 2 миллиона километров. Компания оценивает тепловой КПД двигателя на уровне 47,26%. Расход топлива в режиме разряженной батареи по циклу CLTC составляет 2 литра бензина или 6,7 литра метанола на 100 километров.

Стартовая стоимость версии Starshine 6 EF с запасом хода на электротяге 130 километров составляет 79 800 юаней (около 940 тысяч рублей). Для сравнения, обычный гибрид в линейке Starshine 6 начинается от 68 800 юаней (примерно 810 тысяч рублей).

Ранее агентство J.D. Power опросило владельцев 127 моделей бензиновых автомобилей, приобретённых в Китае с июля 2025 по февраль 2026 года, и назвало лидеров по качеству в разных сегментах. Среди компактных седанов отличились Changan Eado Plus, Roewe i5 и MG 5, а в более дорогом сегменте — Toyota Levin и Changan Eado Max; среди среднеразмерных — Volkswagen Bora, Golf и Geely Emgrand, а бизнес-седаны возглавили Volkswagen Passat, Honda Inspire и Chery Arrizo 8.