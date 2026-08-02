Сальмонеллёз в упаковке: Как копеечный салат из супермаркета может стоить вам здоровья

Низкая цена на готовые блюда и нарезки в супермаркетах нередко оборачивается прямым уроном для организма. Специалист по пищевой безопасности Алексей Почапский перечислил тревожные сигналы, которые должны остановить руку у прилавка.

Удешевление достигается за счёт замены натуральных компонентов дешёвыми аналогами. Сливочное масло уступает место растительным жирам, а мясо — соевому белку и воде. По словам эксперта, снабженец сети давит на поставщика ради акционной стоимости, а технолог начинает искажать рецептуру. Так на полках появляются фальсификаты даже известных марок.

Вторая беда — пренебрежение условиями хранения. Продукцию перевозят в багажниках легковушек, оставляют при комнатной температуре между холодильниками. В комментарии «Газете.ru» Почапский рассказал, что лично наблюдал колбасу на витрине при плюс пятнадцати, а на замечание получал недоумённый вопрос от продавца. Случается и перефасовка сыра прямо на прилавке с наклейкой свежих ярлыков.

Среди главных маркеров опасности специалист назвал цену вдвое ниже рыночной, размытую маркировку без полных данных о производителе, следы переклеивания этикеток и необычные цвета печати. Насторожить должны неестественно яркий оттенок продукта, странная текстура, кислый или химический привкус. Отсутствие чека и неработающая холодильная витрина — тоже повод уйти.

Последствия употребления такой еды варьируются от лёгкого расстройства до сальмонеллёза и листериоза. Аллергики могут пострадать от незаявленных в составе компонентов, а регулярное потребление дешёвых консервированных изделий повышает риск хронических болезней. Почапский рекомендует избегать сомнительных торговых точек, проверять температуру в холодильнике и без колебаний отказываться от продукта, чей запах или вид вызывают подозрение.

Ранее Life.ru рассказывал, как вспышка сальмонеллёза зафиксирована среди спортсменов, питавшихся в кафе «Олимпиец» на территории лыжного комплекса в Республике Коми. Заболевшие употребляли продукцию заведения 25 и 26 июля. Специалисты выясняют источник инфекции и обстоятельства заражения. Часть пострадавших госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу, остальные лечатся амбулаторно.