В Персидском заливе заметили беспилотник-разведчик вертикального взлёта

Американский беспилотник Shield AI V-Bat UAV выполнил полёт над нейтральными водами Персидского залива, после чего направился в сторону воздушного района, находящегося под контролем иранских диспетчерских служб.

В Персидском заливе обнаружили Shield AI V-Bat UAV. Фото © Flightradar24

Речь идёт о разведывательном аппарате вертикального взлёта и посадки с регистрацией США N783VB. По данным отслеживания воздушного движения, беспилотник находился на высоте около 5,4 тыс. футов (примерно 1,6 км), двигался курсом 168 градусов со скоростью около 19 узлов. Источником данных стала наземная система MLAT.

Shield AI V-Bat UAV относится к разведывательным аппаратам вертикального взлёта и посадки. Такие дроны применяются для наблюдения, сбора разведывательной информации и передачи данных для целеуказания над морем и сушей. Одновременно в районе Персидского залива находился американский самолёт-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker.

Ранее хуситы заявили, что уничтожили разведывательный беспилотник Саудовской Аравии над провинцией Саада на севере Йемена. Аппарат Vestel Karayel выполнял разведывательную задачу. Движение расценило его действия как враждебные.