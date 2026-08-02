Разведывательный борт НАТО был снова замечен сегодня утром над странами Прибалтики. Как передаёт ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы Евросоюза, самолёт, в частности, пролетал вблизи эстонского побережья Финского залива.

Разведывательный Bombardier Artemis II, обычно летающий только по будням, совершил редкий воскресный вылет из Румынии. Сейчас борт находится в воздушном пространстве Прибалтики, двигаясь вне гражданских коридоров на высоте 10,5 км. К российским и белорусским границам самолёт не приближается.

Ранее в июле этот борт уже выполнял задачи вблизи Калининградской области и над Чёрным морем, однако с начала августа это его первый зафиксированный полёт.

Ранее сообщалось, что Финляндия, Польша и Прибалтика активно наращивают военный потенциал. Они готовятся к возможному конфликту с Россией, не полагаясь на помощь США. Страны восточного фланга НАТО спешно возводят укрепления, наращивают резервы, приобретают танки, беспилотники и противопехотные мины.