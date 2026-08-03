МВД России: Число преступлений среди подростков снизилось на 6% в 2026 году

Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними в первой половине 2026 года, снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили газете «Ведомости» в МВД России.

За шесть месяцев подростки совершили 12 983 уголовных преступления. При этом чаще всего речь шла об имущественных нарушениях — на их долю пришлось 8 235 случаев.

В то же время число таких преступлений выросло на 4% относительно первого полугодия 2025 года. Также увеличилось количество правонарушений против жизни и здоровья — до 1 110 случаев.

Среди других направлений отмечается снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Их число сократилось на 66% и составило 991 случай.

Одновременно выросло количество преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За первое полугодие показатель достиг 2 632 случаев.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за ужесточение ответственности родителей за преступления, которые совершают их несовершеннолетние дети. Он заявил, что нынешние административные меры могут быть недостаточными и требуют пересмотра. По словам Бастрыкина, для отдельных случаев стоит рассмотреть введение уголовной ответственности для родителей.