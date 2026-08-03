Во Владивостоке устраняют аварию на сетях, оставившую без света 30 тысяч жителей

Аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения во Владивостоке после повреждения на сетях, которое оставило без света свыше 30 тысяч человек. Ситуацию контролирует прокуратура Приморского края.

По данным надзорного ведомства, отключение произошло утром 3 августа. Без электричества оказались жители нескольких районов города, в том числе улиц Беляева, Волкова, Добровольского, Каплунова, Ладыгина, Невельского и Нейбута. Прокуратура начала проверку, чтобы установить причины аварии и оценить, насколько соблюдались требования при эксплуатации и обслуживании энергетической инфраструктуры.

Специалисты ведомства намерены проверить, были ли соблюдены установленные сроки устранения последствий отключения. Ход восстановительных работ и возвращение потребителям доступа к электроэнергии находятся на контроле прокуратуры.

Кроме того, энергетики Приморских электрических сетей АО «ДРСК» восстанавливают подачу электроэнергии в Хасанском округе и Чугуевском районе, где повреждения линий произошли из-за непогоды с сильным дождём и ветром. В отдельных населённых пунктах для временного электроснабжения потребителей задействуют дизель-генераторные установки.

Ранее сильные ливни в Приморье привели к подтоплениям. Вода зашла в 16 жилых домов и затопила 182 приусадебных участка. Пострадавшим жителям Спасска-Дальнего выплатят до 100 тысяч рублей. Кроме того, из-за непогоды нарушено электроснабжение в Анучинском округе, а транспортное сообщение оказалось затруднено в семи муниципалитетах. Тем временем, в Спасске-Дальнем начали работу комиссии по оценке ущерба.