В Приморье обрушился мост через реку Шкотовка
Обложка © MAX / Прокуратура Приморья
В Шкотовском округе Приморского края частично обрушился мост через реку Шкотовка на дороге к селу Новороссия.
В Шкотовском округе частично обрушился мост через реку Шкотовка. Видео © MAX / Прокуратура Приморья
После происшествия движение по участку полностью остановили. На месте работают сотрудники Большекаменской межрайонной прокуратуры во главе с прокурором Станиславом Сураевым.
Специалисты устанавливают причины обрушения и проверяют состояние конструкции.
По итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при эксплуатации моста.
Ранее стало известно о полном закрытии почти 500-километрового участка трассы «Колыма» в Якутии из-за паводка. Сильные ливни вызвали сход селевых потоков, разрушили часть дорожного полотна и мостовую конструкцию, из-за чего движение между Тёплым Ключом и Усть-Нерой оказалось невозможным.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.