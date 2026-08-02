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2 августа, 07:55

В Приморье обрушился мост через реку Шкотовка

Обложка © MAX / Прокуратура Приморья

Обложка © MAX / Прокуратура Приморья

В Шкотовском округе Приморского края частично обрушился мост через реку Шкотовка на дороге к селу Новороссия.

В Шкотовском округе частично обрушился мост через реку Шкотовка. Видео © MAX / Прокуратура Приморья

После происшествия движение по участку полностью остановили. На месте работают сотрудники Большекаменской межрайонной прокуратуры во главе с прокурором Станиславом Сураевым.

Специалисты устанавливают причины обрушения и проверяют состояние конструкции.

По итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при эксплуатации моста.

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В Китае участок дороги обрушился вместе с тремя автомобилями, погиб один человек

Ранее стало известно о полном закрытии почти 500-километрового участка трассы «Колыма» в Якутии из-за паводка. Сильные ливни вызвали сход селевых потоков, разрушили часть дорожного полотна и мостовую конструкцию, из-за чего движение между Тёплым Ключом и Усть-Нерой оказалось невозможным.

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Дарья Денисова
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