Вода снесла мост и асфальт: Сотни километров самой аномальной трассы России превратились в реку

Главная транспортная артерия Северо-Востока парализована. Участок федеральной автодороги «Колыма» длиной почти в пятьсот километров перестал существовать как проезжий путь. Причиной стал масштабный природный катаклизм.

Почти 500 км трассы «Колыма» закрыли из-за паводка в Якутии. Видео © Telegram / Пряная Якутия

В последние несколько дней сильнейшие ливни спровоцировали сход селевых масс. В некоторых местах потоки воды смыли целые участки асфальтового покрытия. На одном из перегонов водная стихия полностью уничтожила мостовую конструкцию.

По информации дорожных служб, проезд невозможен от села Тёплый Ключ до посёлка Усть-Нера. Это территория с 478-го по 960-й километр. Вода стоит настолько высоко, что завязли даже большегрузы и полноприводные автомобили.

Людям крупно повезло. Мост обрушился посреди ночи, когда трафик отсутствовал. Однако перед официальным закрытием дороги свои жизни спасли экипажи примерно трёх тысяч транспортных средств, успевших миновать опасную зону.

Сейчас оперативные службы пытаются вернуть полотно к жизни. Специалисты Упрдора ведут расчистку завалов и укрепляют береговые линии. Проезд откроют только после того, как уровень воды спадёт и инженеры проверят основание дороги.

«Движение на участке км 478+060 (п. Теплый Ключ) — км 960+300 (п. Усть-Нера) полностью закрыто с 26 июля 2026 года из-за угрозы безопасности», — сообщает пресс-служба ведомства. Водителям настоятельно рекомендуют изменить маршруты.

Трассу Р-504 «Колыма», проходящую по Якутии и Магаданской области, часто называют «самой аномальной» из-за мрачной истории, суровых условий и множества легенд. Дорогу строили заключённые в 1930–1950-х годах в крайне тяжёлых условиях. Многие погибли. Отсюда название «Дорога на костях», хотя рассказы о массовом захоронении тел непосредственно в полотне часто преувеличены и документально подтверждены не для всех участков. Между населёнными пунктами могут быть сотни километров, связь работает не везде, а помощь иногда приходится ждать очень долго. Гололёд, разбитые участки, горные перевалы, зимники и отсутствие инфраструктуры повышают вероятность аварий, поломок и исчезновения людей. Научных подтверждений того, что на «Колыме» существует особая аномальная зона, нет.

Ранее в Набережных Челнах при обрушении грунта во время земляных работ пострадали двое рабочих, одного спасли до приезда служб, другого извлекли спасатели, оба госпитализированы. Причины устанавливаются, состояние уточняется.