Двое рабочих оказались под завалом при обрушении грунта в Набережных Челнах

В Набережных Челнах при проведении земляных работ произошло обрушение грунта, под которым оказались двое рабочих. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«В Набережных Челнах на проспекте Яшьлек при проведении земляных работ произошёл обвал грунта, в результате которого оказались завалены землёй двое рабочих», — говорится в сообщении министерства. Оно опубликовано в «Максе».

Одного из пострадавших очевидцы смогли спасти ещё до приезда экстренных служб. Второго рабочего из-под завала извлекли сотрудники пожарно-спасательной части №54 совместно со спасателями Набережночелнинского поисково-спасательного отряда. Обоих после извлечения из-под завала госпитализировали.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. Причины обрушения грунта устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал, что на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание на одной из установок систем очистки. Причиной стало нарушение технологического процесса. Спасатели продолжают ликвидацию огня. На месте происшествия работают пожарные расчёты.