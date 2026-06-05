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5 июня, 18:41

Три человека пострадали при падении лифта в доме в Оренбурге

Обложка © magnific/freepik

Обложка © magnific/freepik

В Оренбурге в многоквартирном доме упала лифтовая кабина, пострадали три человека. Об этом сообщил глава города Альберт Юмадилов в своём канале в МАХ.

Инцидент произошёл в доме на улице Берёзка, 2/1. По словам мэра, нештатная ситуация была связана с лифтовым оборудованием. Троих пострадавших госпитализировали.

Прокурор региона Руслан Медведев поручил организовать проверку. Надзорное ведомство оценит действия уполномоченных лиц, отвечавших за содержание лифтового оборудования. По итогам проверки будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности.

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Ранее Life.ru писал, как во Владимире женщина с годовалым ребёнком в коляске упала в шахту лифта надземного пешеходного перехода на улице Лакина. По факту случившегося возбудили уголовное дело. К счастью, угрозы жизни пострадавших нет. Следствие рассматривает версию о ненадлежащем качестве услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Николь Вербер
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