Во Владимире женщина с коляской упала в шахту лифта надземного перехода

Инцидент случился на улице Лакина. Мать с малышом в коляске упала в шахту лифта. К счастью, угрозы для жизни пострадавших в настоящее время нет. Следствие рассматривает версию о ненадлежащем качестве предоставляемых услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Недавно в петербургском жилом комплексе «Орловский парк» отец с маленькой дочкой экстренно покинули лифт, который прямо во время движения начал искрить. Глава семейства нажал кнопку ближайшего этажа, и как только двери открылись, быстро выскочил вместе с ребёнком наружу, после чего остался у лифта и придерживал двери, чтобы никто из соседей не успел зайти внутрь и не пострадал. Петербуржец подчеркнул, что позвонил в 112 и в аварийную службу по лифтам, однако кнопка экстренной связи внутри кабины хоть и работала, но никто на вызовы не отвечал.