ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 06:35

На Тюменском НПЗ произошёл пожар

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание на одной из установок систем очистки. Причиной стало нарушение технологического процесса. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Спасатели продолжают ликвидацию огня. На месте происшествия работают пожарные расчёты. Из-за того, что пожар возник на территории промышленного предприятия, ему присвоили высокий уровень опасности.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях уточняется. Причины технологического сбоя, приведшего к возгоранию, выясняются.

Пожар охватил склады в Архангельске на площади 7,5 тыс. квадратов
Пожар охватил склады в Архангельске на площади 7,5 тыс. квадратов

Ранее сообщалось, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью потушили пожар. Возгорание вспыхнуло в результате ночной атаки украинских беспилотников. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 159 человек и 47 единиц техники.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar