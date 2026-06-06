На Тюменском НПЗ произошёл пожар

На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание на одной из установок систем очистки. Причиной стало нарушение технологического процесса. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Спасатели продолжают ликвидацию огня. На месте происшествия работают пожарные расчёты. Из-за того, что пожар возник на территории промышленного предприятия, ему присвоили высокий уровень опасности.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях уточняется. Причины технологического сбоя, приведшего к возгоранию, выясняются.

Ранее сообщалось, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью потушили пожар. Возгорание вспыхнуло в результате ночной атаки украинских беспилотников. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 159 человек и 47 единиц техники.