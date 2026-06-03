ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 12:33

Пожар охватил склады в Архангельске на площади 7,5 тыс. квадратов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Архангельске произошёл крупный пожар в складских помещениях — площадь возгорания достигла 7,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар в Архангельской области. Видео © VK / Вести Поморья

К месту происшествия уже выдвинулась группа беспилотных авиационных систем чрезвычайного ведомства. Спасатели ведут мониторинг ситуации с воздуха.

Из горящих зданий самостоятельно эвакуировались 40 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Местные СМИ пишут, что в складских помещениях хранятся упаковочные материалы, алкоголь, продукты и сантехника.

Более 20 человек погибли при пожаре в отеле в столице Индии
Более 20 человек погибли при пожаре в отеле в столице Индии

Накануне Life.ru сообщал, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае удалось полностью потушить пожар, вспыхнувший в результате ночной атаки украинских беспилотников в ночь на 2 июня. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. В ликвидации возгорания участвовали 159 человек и 47 единиц техники.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • МЧС России
  • ЧП
  • Происшествия
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar