Более 20 человек погибли при пожаре в отеле в столице Индии

В индийском Дели произошёл крупный пожар в отеле Flourish Stay B&B в районе Малвия-Нагар. По данным NDTV, погиб 21 человек. Более 40 постояльцев удалось спасти и доставить в ближайшие больницы.

Возгорание началось около 8:50 утра 3 июня в пятиэтажном здании. На место направили восемь пожарных машин, после чего огонь удалось потушить. Спасательные и поисковые работы продолжались даже после ликвидации пожара.

Большинство гостей отеля, по данным источников издания, были иностранцами, которые приехали в Индию на лечение или сопровождали пациентов. В момент ЧП многие постояльцы спали.

NDTV пишет, что отель имел разрешение только на шесть номеров, но фактически там работали 25, в том числе в подвале. Также, по данным полиции, у здания был всего один вход и выход. Правоохранители намерены возбудить дело о причинении смерти по неосторожности.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и объявил о компенсациях: родственники жертв получат по 200 тысяч рупий (около 150 тыс. рублей), пострадавшие — по 50 тысяч. Власти заявили, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Ранее пожар унёс жизни шестерых человек в Омской области. Трагедия произошла в селе Юрьевка Павлоградского района, где загорелся частный дом. Внутри находились 25-летняя женщина с тремя детьми — годовалым сыном и дочерьми двух и пяти лет, а также её 35-летняя подруга с 14-летним сыном. Спасти никого из них не удалось.