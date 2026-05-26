Две женщины и четверо детей погибли при пожаре в омском селе

Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Омской области. Трагедия случилась утром 26 мая в селе Юрьевка Павлоградского района. Частный дом загорелся по неустановленной пока причине. СКР выясняет обстоятельства произошедшего.

В доме жила 25-летняя женщина с годовалым сыном и дочерьми 2 и 5 лет. Также в момент пожара внутри находилась 35-летняя подруга хозяйки дома со своим 14-летним сыном. Никто из них не выжил. Спасатели не смогли помочь пострадавшим.

По данным омского МЧС, пожар начался ближе к 7 утра по местному времени (04:00 мск). Дом удалось потушить спустя полтора часа. С огнём боролись девять пожарных. Они использовали четыре машины спецтехники. Специалисты применили необходимое оборудование для ликвидации возгорания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья — причинение смерти по неосторожности.

Ранее около 600 человек эвакуировали из горящего хостела на востоке Москвы. По предварительной информации, никто не пострадал. Пожару присвоили 2 ранг сложности. На месте работали экстренные службы. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Специалисты контролировали ситуацию и не допускали распространения огня.