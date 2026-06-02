ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 10:43

Пожар на Ильском НПЗ потушили 159 спасателей и 47 единиц техники

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Краснодарском крае пожарные ликвидировали возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, начавшееся во время атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил телеграм-канал Оперативный штаб региона.

«На Ильском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Пожар начался в ночь на 2 июня из-за падения обломков БПЛА. Всего в ликвидации возгорания участвовали 159 человек и 47 единиц техники, в том числе от МЧС России», — сказано в тексте.

Более 10 дронов ВСУ сбили ночью над Ростовской областью
Более 10 дронов ВСУ сбили ночью над Ростовской областью

Как сообщалось, пожар произошёл на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае утром 2 июня. ЧП случилось из-за атаки украинских беспилотников.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar