Пожар на Ильском НПЗ потушили 159 спасателей и 47 единиц техники

В Краснодарском крае пожарные ликвидировали возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, начавшееся во время атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил телеграм-канал Оперативный штаб региона.

«На Ильском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Пожар начался в ночь на 2 июня из-за падения обломков БПЛА. Всего в ликвидации возгорания участвовали 159 человек и 47 единиц техники, в том числе от МЧС России», — сказано в тексте.

