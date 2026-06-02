Более 10 дронов ВСУ сбили ночью над Ростовской областью

Системы ПВО отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область ночью 2 июня. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении более десяти беспилотников в городе Таганрог и четырёх районах региона.

Силы ПВО сбили дроны в Миллеровском, Боковском, Чертковском и Тарасовском районах. По предварительным данным властей, сообщения о пострадавших или разрушений на земле не поступали. Подробности ночного налёта сейчас уточняют.

Кроме этого под утро ВСУ атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. После удара на предприятии начался пожар. К счастью, люди не пострадали.