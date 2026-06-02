2 июня, 02:59

Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае начался после атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Пожар произошёл на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае утром 2 июня. ЧП случилось из-за атаки украиснких беспилотников. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

«На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки БПЛА»,указано в сообщении штаба.

Согласно предварительным данным, люди в результате инцидента не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных и специальных служб региона.

Также этим утром в Славянске-на-Кубани обломки дрона упали на территории многоквартирного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Четверо ранены при атаке дрона ВСУ на остановку под Белгородом

Ранее в курском селе беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. Удар пришёлся по гражданской машине в приграничной зоне. В результате погиб 53-летний мирный житель.

Лия Мурадьян
