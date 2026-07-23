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Регион
23 июля, 09:58

Сель перекрыл трассу Ялта — Севастополь у Симеиза

Обложка © ГУ МЧС России по Республике Крым

Обложка © ГУ МЧС России по Республике Крым

Сель сошёл на трассу Ялта — Севастополь в районе посёлка Симеиз после сильного ливня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Грязевые массы вышли на проезжую часть, из-за чего движение на участке временно остановили. Дорожные службы приступили к расчистке дороги и восстановлению безопасного проезда.

К ликвидации последствий привлекли аэромобильную группировку ГУ МЧС по региону и сотрудников ГКУ РК «Крым-спас». Спасатели работают совместно с дорожными службами.

В «Крымавтодоре» сообщили, что специалисты убирают селевые выносы с трассы. На 25-м километре движение пока остаётся закрытым, работы продолжаются.

В Крыму 22–23 июля действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей и порывистого ветра.

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Ранее в Набережных Челнах при обрушении грунта во время земляных работ пострадали двое рабочих, одного спасли до приезда служб, другого извлекли спасатели, оба госпитализированы. Причины устанавливаются, состояние уточняется.

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Дарья Денисова
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