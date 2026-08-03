Блогер застукал женатого магната с подчинённой в кустах и поставил крест на его карьере

Американский юрист Натаниэль Каллертон оказался в центре громкого скандала после того, как его засняли целующимся с коллегой в Центральном парке Нью-Йорка. Теперь он лишился предложения о новой работе и рискует потерять многомиллионные доходы. Об этом сообщило издание New York Post.

В США юриста отстранили от работы после видео с поцелуем в парке. Видео © TikTok/ / jayguap3

Видео с участием 45-летнего партнёра юридической фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz и его 29-летней коллеги Келси Боренцвейг снял блогер, случайно встретивший пару в парке. После короткой реплики в адрес влюблённых ролик быстро разошёлся по соцсетям, собрав миллионы просмотров.

Сам Каллертон женат и получает не менее четырёх миллионов долларов в год. В ближайшее время он планировал перейти в другую крупную юридическую фирму — Gibson Dunn, где ему предложили более выгодные условия.

Однако после того как запись стала вирусной, потенциальный работодатель отказался от сотрудничества. В результате юрист лишился возможности сменить место работы и может потерять десятки миллионов долларов будущих доходов. Тем временем в Wachtell, Lipton, Rosen & Katz начали внутреннюю проверку. До её завершения Каллертона отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Ранее компании Astronomer Энди Байрон стал героем скандала после того, как на видео с концерта Coldplay его заметили в объятиях коллеги — начальницы HR-отдела Кристин Кабот. Видео быстро разошлось по Сети, а СМИ заподозрили мужчину в супружеской измене. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях и поставил под удар его репутацию в профессиональном сообществе.