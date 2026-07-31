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31 июля, 08:06

Перед сменой не надышишься: Швед с паническими атаками заспидранил увольнение в первый же день работы

В Швеции сотрудника уволили спустя 47 секунд с начала его первого рабочего дня

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Швеции разразился скандал вокруг увольнения, продлившегося меньше минуты. Историю, описанную изданием Daily Star, теперь разбирают как случай вопиющей дискриминации.

Житель Стокгольма устраивался в пансионат для престарелых и на собеседовании честно предупредил о своей особенности. Он рассказал работодателю, что подвержен паническим атакам, и руководство не увидело в этом препятствия.

В первый же день новичок, сильно волнуясь, прибыл на место вовремя, но столкнулся с элементарной бытовой трудностью. Ему не удалось отыскать раздевалку, а кто-то из персонала наотрез отказался подсказать дорогу.

На фоне стресса у мужчины случился приступ. Он ненадолго покинул здание, чтобы успокоиться, и сразу же уведомил начальника о произошедшем.

Реакция оказалась мгновенной. Руководитель, прекрасно знавший о хроническом расстройстве подчинённого, перезвонил и сообщил об увольнении. Пострадавший умолял предоставить ему повторный шанс, однако навстречу ему не пошли. Теперь бывший соискатель обратился с жалобой, настаивая на том, что столкнулся с дискриминацией по состоянию здоровья.

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Юрий Лысенко
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