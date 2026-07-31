Перед сменой не надышишься: Швед с паническими атаками заспидранил увольнение в первый же день работы

В Швеции разразился скандал вокруг увольнения, продлившегося меньше минуты. Историю, описанную изданием Daily Star, теперь разбирают как случай вопиющей дискриминации.

Житель Стокгольма устраивался в пансионат для престарелых и на собеседовании честно предупредил о своей особенности. Он рассказал работодателю, что подвержен паническим атакам, и руководство не увидело в этом препятствия.

В первый же день новичок, сильно волнуясь, прибыл на место вовремя, но столкнулся с элементарной бытовой трудностью. Ему не удалось отыскать раздевалку, а кто-то из персонала наотрез отказался подсказать дорогу.

На фоне стресса у мужчины случился приступ. Он ненадолго покинул здание, чтобы успокоиться, и сразу же уведомил начальника о произошедшем.

Реакция оказалась мгновенной. Руководитель, прекрасно знавший о хроническом расстройстве подчинённого, перезвонил и сообщил об увольнении. Пострадавший умолял предоставить ему повторный шанс, однако навстречу ему не пошли. Теперь бывший соискатель обратился с жалобой, настаивая на том, что столкнулся с дискриминацией по состоянию здоровья.

Ранее Life.ru рассказывал, как пилота «Уральских авиалиний» отстранили от рейса Москва — Краснодар, а затем и уволили из-за алкогольного амбре. Инцидент произошёл ещё в феврале, но огласку получил только сейчас. Во время предполётного осмотра у мужчины выявили покрасневшие глаза и резкий запах спиртного, а проверка зафиксировала 0,18 мг на литр, после чего его немедленно сняли с управления рейсом, которым собирались лететь 162 пассажира.