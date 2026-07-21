Вас приветствует зажигалочка: Пилот «Уральских авиалиний» пришёл на рейс пьяным

Второго пилота «Уральских авиалиний» отстранили от рейса Москва — Краснодар из-за алкогольного опьянения, после чего он лишился работы. Об этом URA.ru сообщили в пресс-службе перевозчика.

Инцидент произошёл в феврале, однако известно о нём стало только сейчас. Мужчина должен был участвовать в перевозке 162 пассажиров из Домодедово.

Во время предполётного осмотра сотрудники заметили у авиатора покрасневшие глаза и сильный запах алкоголя. Проверка показала 0,18 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, поэтому его немедленно сняли с полёта.

Ространснадзор объявил компании предупреждение, напомнив о требованиях к состоянию экипажа. В авиакомпании уточнили, что сотрудник проработал чуть больше года и был уволен сразу после случившегося.

Ранее в Аргентине 22-летняя студентка самостоятельно посадила учебный самолёт после того, как инструктор выпал из кабины во время полёта. Девушка сумела связаться с землёй и совершила безупречную посадку, а тело мужчины позже нашли в поле. Причины трагедии выясняют следователи.