Кассация рассмотрит жалобу по делу пилота Белова, посадившего самолёт в поле

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции 13 августа рассмотрит жалобу Генпрокуратуры РФ на возврат уголовного дела пилота Сергея Белова прокурору. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Речь идёт о деле командира экипажа Airbus A320, который в сентябре 2023 года посадил самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» на поле в Новосибирской области. Представление в кассационную инстанцию передал Верховный суд РФ.

Ранее Центральный районный суд Омска вернул дело прокурору для устранения недостатков. Омский областной суд оставил это решение без изменений, после чего Генпрокуратура обратилась с жалобой.

Сергею Белову предъявлено обвинение по части 1 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие считает, что пилот принял решение изменить маршрут при наличии технической неисправности самолёта, что привело к вынужденной посадке.

По версии следствия, из-за неисправности гидросистемы и неубранного шасси возник риск выработки топлива и отказа двигателей. Размер ущерба авиакомпании оценили почти в 119 млн рублей.

Ранее пассажиры рейса, совершившего посадку на поле в 2023 году, потребовали прекратить уголовное преследование пилота Сергея Белова, считая абсурдным, что герой теперь под домашним арестом, и уверены, что именно его профессионализм спас жизни при отказе гидравлики. Член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что пассажиры, обязанные ему жизнью, направили обращение.