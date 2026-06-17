Дело пилота, посадившего самолет в поле, дошло до Верховного суда РФ

Прокуратура обратилась в Верховный суд Российской Федерации, чтобы оспорить постановление о возврате дела командира воздушного судна Сергея Белова. Ранее нижестоящие инстанции сочли необходимым направить материалы следствию для исправления нарушений, сообщают РИА «Новости».

Сам инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда лайнер Airbus A320, следовавший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир, серьёзных травм удалось избежать.

Следственный комитет настаивает на полноте собранной доказательной базы и отсутствии преград для начала судебного процесса. По мнению ведомства, длительное расследование было необходимо лишь для проверки внутренних инструкций перевозчика.

Обвинение считает, что летчик принял ошибочное решение уйти на запасной аэродром вместо приземления в пункте назначения. По версии следствия, подобные действия привели к повышенному расходу топлива и риску остановки двигателей, а ущерб авиакомпании оценивается в 119 миллионов рублей.

Омский суд ранее счел позицию обвинителей неубедительной и вернул бумаги прокурору. Теперь высшая судебная инстанция должна решить, отправлять ли материалы на доработку или начать разбирательство по существу.

Ранее в Подольске командира воздушного судна Олега Ряполова признали виновным в жёсткой посадке Boeing 737 в Сочи в августе 2024 года и приговорили к двум годам ограничения свободы с трёхлетним запретом на управление самолётами. Суд установил, что его действия привели к повреждению лайнера на сумму более 622 млн рублей.