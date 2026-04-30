Командиру ударившегося хвостом о полосу в Сочи Boeing вынесли приговор

В Подольске вынесли приговор командиру воздушного судна, который в августе 2024 года допустил жёсткую посадку в аэропорту Сочи. Об этом стало известно из телеграм-канала судов общей юрисдикции Московской области.

Олег Ряполов признан виновным по статье 263 УК РФ о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Ему назначено два года ограничения свободы, а также суд запретил лётчику управлять любыми воздушными судами сроком на три года.

Тот рейс Smartavia из Санкт-Петербурга на Boeing 737 перевозил 189 пассажиров. При заходе на посадку в Сочи лайнер задел хвостом взлётно-посадочную полосу. Судья постановил, что вина за случившееся лежит именно на командире экипажа Ряполове. Из материалов дела следовало, что его действия привели к касанию фюзеляжем ВПП с вертикальной перегрузкой 2,81 g, из-за чего воздушное судно получило множественные механические повреждения. Общая сумма ущерба превысила 622 миллиона рублей.

«Ряполов О.Б. вину свою не признал, выдвинул ряд версий, в том числе о технической неисправности воздушного судна, а также опасности ухода на второй круг», — отмечено в тексте.

Как подчеркнули в пресс-службе суда, все эти доводы были изучены судом в полной мере, самым тщательным образом. И, помимо прочего, по ходу рассмотрения дела назначили дополнительную лётно-техническую экспертизу.